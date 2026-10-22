सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर पर्दापण किया, अपनी किताब का पहला लुक साझा किया

सोनिया की किताब 10 नवंबर, 2026 को आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस किताब में सोनिया ने उनके इटली में बीते बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, शादी और भारतीय राजनीति में उनके सफर को शामिल किया है।

किताब को पहले पेंगुइन इंडिया प्रकाशित कर रहा था, लेकिन उसने किताब में लिखी कई बातों पर आपत्ति जताकर उसे हटाने को कहा था, जिसे सोनिया ने मना कर दिया।

इसके बाद हॉपरकॉलिन्स इंडिया ने किताब प्रकाशित करने की घोषणा की।