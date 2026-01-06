सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया

सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया

लेखन गजेंद्र 11:35 am Jan 06, 202611:35 am

क्या है खबर?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि वह ठीक हैं और उन्हें एक छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि वह नियमित जांच के लिए अस्पताल आती रहती हैं।