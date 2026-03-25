सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर कर रहे परीक्षण

लेखन गजेंद्र 09:55 am Mar 25, 202609:55 am

क्या है खबर?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मंगलवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल के चिकित्सक उनका परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि, किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं बताई गई है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंच गए।