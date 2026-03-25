सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर कर रहे परीक्षण
क्या है खबर?
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मंगलवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल के चिकित्सक उनका परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि, किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं बताई गई है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंच गए।
तबीयत
सांस में तकलीफ के चलते जनवरी में भी हुई थीं भर्ती
राज्यसभा सांसद श्रीमती गांधी इससे पहले जनवरी में भी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद यहां लाया गया था। उस समय अस्पताल के प्रमुख अजय स्वरूप ने कहा था कि विस्तृत चिकित्सा जांच में पता चला है कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव के कारण सोनिया गांधी के ब्रोंकियल अस्थमा की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। उनका इलाज एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाओं से किया जा रहा है।
इलाज
अस्थमा से पीड़ित हैं सोनिया
पिछले साल भी श्रीमती गांधी को 3 बार अलग-अलग कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको जून 2025 में पेट से जुड़ी समस्या के कारण गंगाराम और उसी महीने की शुरुआत में कुछ मामूली दिक्कतों के बाद नियमित जांच के लिए शिमला के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। पहले फरवरी 2025 में भी वह भर्ती हुई तीं। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर जानकारी देते हुए एकबार बताया था कि सोनिया को अस्थमा है।