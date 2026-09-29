स्मृति ईरानी और वरुण गांधी की हो सकती है संसद वापसी

वरुण गांधी और स्मृति ईरानी की हो सकती है संसद वापसी, उत्तर प्रदेश से जाएंगे राज्यसभा

लेखन गजेंद्र 11:56 am Sep 29, 202611:56 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 खाली सीटों के लिए मंगलवार 29 सितंबर से नामांकन शुरू हो गए हैं, जिसके लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी (SP) अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रही है। इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि भाजपा अपनी राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेज सकता है। समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करेगी। राज्यसभा चुनाव 16 अक्टूबर को होना है।