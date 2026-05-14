हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR

चुनाव आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश , जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में SIR संबंधित प्रक्रिया नहीं होगी। आयोग के मुताबिक, मौसम संबंधी चुनौतियों, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले और बर्फ से ढके क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, इन 3 प्रदेशों के लिए कार्यक्रम बाद में अलग से जारी किया जाएगा।

बयान जनगणना के साथ चलेगी मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जनगणना के तहत चल रहे आवास सूचीकरण कार्यों के साथ कार्यक्रम को संरेखित किया गया है ताकि दोनों प्रक्रियाओं में जमीनी स्तर की प्रशासनिक मशीनरी का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने परिचालन संबंधी बाधाओं और कठिन भू-भाग की स्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इसकी शुरुआत को स्थगित कर दिया है। जमीनी स्तर पर तैनाती की परिस्थितियां अनुकूल होने पर घोषणा होगी।

प्रक्रिया 36.73 मतदाताओं के घर जाएंगे 3.94 लाख BLO चुनाव अधिकारियों ने बताया कि SIR के तीसरे चरण में 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को काम पर लगाया जाएगा। ये 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे, जिनकी सहायता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा गणना चरण के दौरान नियुक्त किए गए 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) भी मौजूद रहेंगे। SIR आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन-दीव, दिल्ली में होगा।

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चुनाव किस राज्य में कब शुरू होगी SIR प्रक्रिया? ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन-दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में SIR एक जुलाई 2026 से शुरू होगा। मतदाता सूची का पहला ड्रॉफ्ट 5 जुलाई से 21 जुलाई के बीच जारी होगा। अंतिम सूची 6 सितंबर से 22 सितंबर के बीच जारी होगी। तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा में ड्रॉफ्ट सूची 31 जुलाई से 21 अक्टूबर के बीच जारी होगी। अंतिम सूची एक अक्टूबर से 23 दिसंबर तक जारी होगा।

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चुनाव अब तक इतने काटे गए मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने पहले चरण में SIR को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया था। इसके बाद दूसरा चरण अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कुल 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया, जिसमें 5.18 करोड़ मतदाता हटाए गए हैं।