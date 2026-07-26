सिद्धारमैया ने किया 2028 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान

सिद्धारमैया ने किया 2028 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान, जानिए क्या बताया कारण

लेखन भारत शर्मा 04:28 pm Jul 26, 202604:28 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने भविष्य की चुनावी राजनीति से अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उसके बाद किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे। उनका यह बयान डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ हफ्तों बाद आया है। मांड्या जिले में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने यह ऐलान किया है।