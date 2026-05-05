बंगाल चुनाव परिणाम पर संजय राउत बोले- राहुल से बात न करके ममता ने अपराध किया

बयान

राहुल गांधी दूरदृष्टि वाला नेता हैं- राउत

राउत ने कहा, "राहुल गांधी बार-बार कह रहे थे। ममता दीदी का राहुल की बात न मानना बहुत बड़ा अपराध है। अगर राहुल के साथ ममता दीदी बैठकर चर्चा करतीं तो नतीजा कुछ और होता। राहुल गांधी ने जो-जो कहा वो सच हुआ है। वो दूरदृष्टि वाले नेता हैं, विजन हैं उनके पास। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चोरी हुआ है।" राउत ने कहा कि दीया बूझने से पहले फड़फड़ाता है, भाजपा का भी यही होने वाला है।