बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध को लेकर दिया बड़ा चौंकाने वाला बयान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले- बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं; RJD ने कसा तंज

लेखन भारत शर्मा 07:12 pm Nov 03, 202607:12 pm

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक कथित बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन पर बेहद तीखा और तंजिया हमला बोला है। RJD ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री चौधरी को 'अनपढ़ों का सम्राट' करार दिया और बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश-भाजपा सरकार को घेरा है। यह विवाद मुख्यमंत्री चौधरी के बिहार में क्राइम हो सकता है, अपराध नहीं बयान के बाद शुरू हुआ है।