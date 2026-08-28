चीनी के बढ़े दाम पर जयंत चौधरी का अजीबोगरीब बयान, बोले- महीने में कितनी चीनी खाओगे
क्या है खबर?
चीनी के दाम में अचानक 15 से 20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है, लेकिन भाजपा और NDA सरकार के मंत्रियों की ओर से इसपर अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। अब केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने चीनी के बढ़ते दामों पर कहा कि इसे महंगाई से जोड़ा जा रहा है, जबकि गन्ना किसानों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिवार महीने में ज्यादा चीनी नहीं खाता।
बयान
क्या बोले जयंत चौधरी?
उत्तर प्रदेश के बागपत में पत्रकारों ने राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के प्रमुख चौधरी से चीनी के बढ़ते दामों पर सवाल किया तो चौधरी ने उल्टा पत्रकार से पूछा, "चीनी, आप कितनी खा लेते हैं, एक महीने में।"
पत्रकार ने 2 किलो बताया तो चौधरी हंसने लगे और बोले, "एक औसत परिवार एक किलो, डेढ़ किलो चीनी नहीं खाता होगा, तो जो प्रभाव पड़ रहा है महंगाई की तरफ, आप पूरा ध्यान ले जा रहे हैं।"
फायदे
चौधरी ने गिनाए फायदे
चौधरी ने आगे कहा, "गन्ने का नया सीजन शुरू होने वाला है। मूल्य निर्धारण का वक्त है। ऐसे वक्त पर मुख्य विपक्षी पार्टी (समाजवादी पार्टी) को किसान की बात नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश गन्ने का बड़ा उत्पादक है और गन्ने की फसल ने मिठास घर-घर पहुंचाई है, जो सिर्फ चीनी नहीं बल्कि किसान की कमाई, श्रमिक के हाथ में रोटी, मिल मजदूर और उद्योग को लाभ दिया है। ये कहते हैं कि रसगुल्ले की कीमत बढ़ गई।"
ट्विटर पोस्ट
जयंत चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी का निशाना
पत्रकार - चीनी के दाम बढ़ गए— Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) August 27, 2026
जयंत चौधरी - इससे किसान फायदे में है
इनसे पूछिए कि गन्ना किसान का गन्ना रेट क्यों नहीं बढ़वा पा रहे हैं ये महोदय?
या भाजपा की गुलामी में किसान हितों को बेचने की कसम खा ली है?
गन्ना किसान, गेहूं किसान, धान किसान, आलू किसान सब के सब रो रहे हैं
इस… pic.twitter.com/TbJS6Dwbtj
बयान
भाजपा और NDA सरकार के मंत्रियों के चीनी पर विवादित बयान
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि चीनी और महंगी होनी चाहिए और 40 साल के अधिक उम्र के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए।
मध्य प्रदेश में दूसरे कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा था कि जितनी चीनी जरूरी है, उतना 'वंदे मातरम' भी जरूरी है।
बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि आजकल लोग चीनी कम खा रहे हैं, सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं।