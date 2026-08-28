चीनी के बढ़े दाम पर जयंत चौधरी का अजीबोगरीब बयान

चीनी के बढ़े दाम पर जयंत चौधरी का अजीबोगरीब बयान, बोले- महीने में कितनी चीनी खाओगे

लेखन गजेंद्र 07:21 pm Aug 28, 202607:21 pm

क्या है खबर?

चीनी के दाम में अचानक 15 से 20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है, लेकिन भाजपा और NDA सरकार के मंत्रियों की ओर से इसपर अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। अब केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने चीनी के बढ़ते दामों पर कहा कि इसे महंगाई से जोड़ा जा रहा है, जबकि गन्ना किसानों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिवार महीने में ज्यादा चीनी नहीं खाता।