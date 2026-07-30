संसद परिसर में विपक्ष का राम मंदिर चंदा चोरी पर अनोखा प्रदर्शन

संसद परिसर में विपक्ष का राम मंदिर चंदा चोरी पर अनोखा प्रदर्शन, संसद में भी हंगामा

लेखन गजेंद्र 02:56 pm Jul 30, 202602:56 pm

क्या है खबर?

संसद के मानसून सत्र में गतिरोध जारी है। इस बीच, विपक्षी सांसदों में गुरुवार को संसद परिसर पर 'राम मंदिर चंदा चोरी' और छात्रों पर पैलेट गन के मुद्दे पर संयुक्त प्रदर्शन किया। चंदा चोरी पर प्रदर्शन का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया था। पार्टी के सांसद अपने साथ दान पात्र लेकर आए थे, जिसे उन्होंने मकर द्वार के सामने रख दिया। इस सांकेतिक प्रदर्शन में सभी विपक्षी सांसद पात्र में चंदा डाल रहे थे और उसे चुरा रहे थे।