राज्यसभा के सभापति ने AAP के 7 सांसदों को भाजपा में शामिल होने को मंजूरी दी

राज्यसभा के सभापति ने AAP के 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने को दी मंजूरी

लेखन गजेंद्र 12:15 pm Apr 27, 202612:15 pm

क्या है खबर?

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के सभापति ने उनकी पार्टी से बगावत करने वाले 7 सांसदों को भाजपा में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें भाजपा के राज्यसभा सांसदों की सूची में इन 7 AAP सांसदों का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 113 हो गई है।