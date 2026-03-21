केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक संकट के बीच भारत लेकर बड़ा बयान दिया है

राजनाथ सिंह का वैश्विक संकट पर बड़ा बयान, कहा- भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है

लेखन भारत शर्मा 08:05 pm Mar 21, 202608:05 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में भारत के बढ़ते कद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य-पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सूझबूझ और क्षमता ने भारत को इस महासंकट में फंसने से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। आइए उनका पूरा बयान जानते हैं।