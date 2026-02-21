राजस्थान: SIR के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची, 2.42 लाख से अधिक नाम हटाए गए

राजस्थान में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग ने शनिवार को अंतिम मतदाता सूची की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित मतदाता सूची में अंता विधानसभा को छोड़कर 199 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 5.15 करोड़ मतदाता शामिल हैं। संशोधित सूची में से 2.42 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जबकि 12.91 लाख से अधिक नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

मतदाता राजस्थान में अब हैं 5.15 करोड़ से अधिक मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2025 को SIR की शुरुआत के समय मतदाताओं की संख्या 5.46 करोड़ थी। मसौदा प्रकाशन के चरण में 41.84 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। ऐसे में 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची में 5.04 करोड़ से अधिक मतदाता रह गए थे। मसौदा सूची जारी होने के बाद 12.91 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 2.42 लाख नाम हटा दिए गए। अब राज्य में कुल 5.15 करोड़ मतदाता रहे हैं।

मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल हैं 562 ट्रांसजेंडर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने व्यापक संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों को बधाई दी। अंतिम मतदाता सूची में 2.69 करोड़ पुरुष मतदाता, 2.45 करोड़ महिला मतदाता और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता सूची में 10.48 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, जो 2.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। जयपुर में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक 3.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सुधार लिंगानुपात में भी हुआ सुधार इस संशोधन के बाद लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है, जो 909 से बढ़कर 911 हो गया है। जयपुर में 7 अंकों की वृद्धि हुई, जबकि कोटा में 6 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। 18-19 वर्ष की आयु के युवा मतदाताओं की संख्या में 4.35 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें जयपुर में सबसे अधिक 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंतिम प्रकाशन से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं।

