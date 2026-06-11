मध्य प्रदेश के तीनों भाजपा उम्मीदवारों को निर्विरोध विजय घोषित किया गया

मध्य प्रदेश-राजस्थान के राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित, भाजपा 5 और कांग्रेस एक सीट निर्विरोध जीती

लेखन गजेंद्र 05:16 pm Jun 11, 202605:16 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत के आरोप के बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। राज्यों में 18 जून को मतदान होना था, लेकिन किसी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के न उतरने पर आयोग ने दोनों राज्यों में भाजपा के 5 और कांग्रेस के एक उम्मीदवार को निर्विरोध विजय घोषित किया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट और राजस्थान में 3 सीट के लिए मुकाबला होना था।