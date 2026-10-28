राहुल गांधी ने कहा टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा

राहुल गांधी का मोदी-शाह पर निशाना, कहा- टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Oct 28, 202604:26 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा समूह में चल रहे विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसके लिए अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को एक्स पर लिखा कि टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और किसी भी कारोबारी नेता में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कारोबियों से पूछा कि वह कब तक चुप रहेंगे।