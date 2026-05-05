राहुल ने TMC की हार पर चेताया, कहा- लोकतंत्र खत्म करने के मिशन में भाजपा बढ़ी
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार पर खुश हो रहे अपनी पार्टी समेत अन्य लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि असम और बंगाल में जनादेश की चोरी हुई है, जो भाजपा का भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का एक मिशन है और उसमें वह एक कदम आगे बढ़ी है। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है बल्कि देश की बात है।
बयान
क्या बोले राहुल?
राहुल गांधी ने लिखा, 'कांग्रेस और कुछ अन्य लोग TMC की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए— असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में भाजपा द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी-मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, तो यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। यह भारत की बात है।'
बयान
ममता बनर्जी के आरोपों को सही बताया
इससे पहले राहुल ने एक पोस्ट करके असम-बंगाल में भाजपा की जीत को चुनाव आयोग की मदद और ममता बनर्जी के आरोपों को सही बताया था। उन्होंने लिखा, 'असम और बंगाल ऐसे साफ मामले हैं, जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव चुराया। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चुराई गईं। हमने यह मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 में देखा है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी- अब और चारा क्या है!'