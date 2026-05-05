राहुल गांधी ने TMC की हार पर खुश हो रहे लोगों को चेताया

राहुल ने TMC की हार पर चेताया, कहा- लोकतंत्र खत्म करने के मिशन में भाजपा बढ़ी

लेखन गजेंद्र 01:00 pm May 05, 202601:00 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार पर खुश हो रहे अपनी पार्टी समेत अन्य लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि असम और बंगाल में जनादेश की चोरी हुई है, जो भाजपा का भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का एक मिशन है और उसमें वह एक कदम आगे बढ़ी है। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है बल्कि देश की बात है।