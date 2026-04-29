अंडमान और निकोबार में राहुल गांधी, ग्रेट-निकोबार परियजोना को आदिवासी विरासत के साथ बड़ा अपराध बताया

राहुल ने जंगल के बीच से दिए अपने संदेश में कहा, "आज मैंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की। ये मेरे जीवन के सबसे असाधारण जंगल हैं। इस द्वीप के लोगों से वह सब छीना जा रहा है जिस पर उनका हक है। सरकार यहां जो कर रही है, उसे परियोजना कहती है। लेकिन वह कोई परियोजना नहीं। यह लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी है। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है।"

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संसद में उठाएंगे मुद्दा

राहुल ने आगे कहा, "यह विकास नहीं है। यह विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है। इसलिए मैं साफ-साफ और बार-बार कहूंगा- ग्रेट निकोबार में जो कुछ हो रहा है, वह हमारे जीवनकाल में इस देश की प्राकृतिक-आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और गंभीर अपराधों में एक है। इसे रोका जाना चाहिए। और इसे रोका जा सकता है- अगर भारतीय भी वही देखें जो मैंने देखा है।" उन्होंने यह मुद्दा संसद में उठाने की बात कही है।