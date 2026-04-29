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अंडमान और निकोबार में राहुल गांधी, ग्रेट-निकोबार परियजोना को आदिवासी विरासत के साथ बड़ा अपराध बताया
राहुल गांधी ने अंडमान और निकोबार का दौरा किया

अंडमान और निकोबार में राहुल गांधी, ग्रेट-निकोबार परियजोना को आदिवासी विरासत के साथ बड़ा अपराध बताया

लेखन गजेंद्र
Apr 29, 2026
12:00 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप और कैम्पबेल बे के राजीव नगर में स्थानीय निकोबारी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। समुदाय ने केंद्र सरकार की 92,000 करोड़ रुपये की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में अपनी चिंताओं और आशंकाओं को बताया, जिसे राहुल ने सुना। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल ने एक वीडियो संदेश जारी कर परियोजना को आदिवासी विरासत के साथ बड़ा अपराध बताया।

संदेश

160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन खत्म होने के लिए छोड़ा गया- राहुल

राहुल ने जंगल के बीच से दिए अपने संदेश में कहा, "आज मैंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की। ये मेरे जीवन के सबसे असाधारण जंगल हैं। इस द्वीप के लोगों से वह सब छीना जा रहा है जिस पर उनका हक है। सरकार यहां जो कर रही है, उसे परियोजना कहती है। लेकिन वह कोई परियोजना नहीं। यह लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी है। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है।"

संसद

संसद में उठाएंगे मुद्दा

राहुल ने आगे कहा, "यह विकास नहीं है। यह विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है। इसलिए मैं साफ-साफ और बार-बार कहूंगा- ग्रेट निकोबार में जो कुछ हो रहा है, वह हमारे जीवनकाल में इस देश की प्राकृतिक-आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और गंभीर अपराधों में एक है। इसे रोका जाना चाहिए। और इसे रोका जा सकता है- अगर भारतीय भी वही देखें जो मैंने देखा है।" उन्होंने यह मुद्दा संसद में उठाने की बात कही है।

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