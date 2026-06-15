राहुल गांधी कोटा से लेकर दिल्ली तक करेंगे छात्रों की महारैली (फाइल तस्वीर)

अब राहुल गांधी करेंगे छात्र आंदोलन की अगुआई, कोटा से लेकर दिल्ली तक होगी महारैली

लेखन गजेंद्र 07:54 pm Jun 15, 202607:54 pm

क्या है खबर?

देशभर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे युवाओं के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब खुद छात्र आंदोलन में कूदने जा रहे हैं। वे अलग-अलग राज्यों के शहर में महारैली करेंगे, जिसकी शुरूआत वे 17 जून बुधवार को राजस्थान के कोटा शहर से होगी। बता दें कि कोटा शहर चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने वाले छात्रों की तैयारी का प्रमुख केंद्र है और NEET पेपर लीक के बाद यहां आक्रोश चरम पर है।