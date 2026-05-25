राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बताया 'महंगाई मानव मोदी', कहा- अभी और बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का दाम

निशाना

जनता की जेब पर नजर- राहुल

राहुल ने एक्स पर लिखा, 'महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल-डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं- ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदीजी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल 8 रुपये महंगा कर दिया। ये बढ़त होती जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है- चुनाव में वादे, और बाकी समय जनता की जेब पर वार।'