राहुल गांधी ने मोदी को भारतीय इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री बताया

राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से नाराज, बोले- भारतीय इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं मोदी

लेखन गजेंद्र 07:26 pm Jul 20, 202607:26 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शनकारी युवाओं पर हुई लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी को भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा युवाओं का विरोध करने वाला प्रधानमंत्री बताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि मोदी इतने इतने युवा विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते और छात्रों पर टूट पड़े हैं।