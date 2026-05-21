राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के 'मेलोडी रील' पर फिर साधा निशाना

राहुल गांधी बोले- मोदी का 'मेलोडी रील' हर भारतीय का अपमान

लेखन गजेंद्र 10:40 am May 21, 202610:40 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बनाए गए 'मेलोडी रील' पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमला जारी है। उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो साझा कर लिखा कि मोदी जी, आपका मेलोडी रील हर भारतीय का और उसके दर्द का अपमान है। इससे पहले भी राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के मेलोडी रील पर लिखा था कि सब रो रहे हैं और प्रधानमंत्री टॉफी बांट रहे हैं, जो नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।