राहुल गांधी ने भाजपा को 'भ्रष्ट जनता पार्टी' कहा, बोले- डबल इंजन सरकार से जनता तबाह

लेखन गजेंद्र 03:08 pm Jan 09, 202603:08 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों की घटनाओं को बताते हुए एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया और उसको 'भ्रष्ट जनता पार्टी' कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देशभर में 'भ्रष्ट' जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है।