राहुल गांधी ने भाजपा को 'भ्रष्ट जनता पार्टी' कहा, बोले- डबल इंजन सरकार से जनता तबाह
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों की घटनाओं को बताते हुए एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया और उसको 'भ्रष्ट जनता पार्टी' कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देशभर में 'भ्रष्ट' जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है।
विरोध
गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी बनी आंकड़ा- राहुल
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि भाजपा सरकारों के सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और 'विकास' के नाम पर वसूली-तंत्र चल रहा है। उन्होंने पोस्ट में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तर प्रदेश का उन्नाव कांड, इंदौर का दूषित जल पीने से मौत, अरावली मामला, खांसी के सिरप से बच्चों की मौत समेत तमाम मामलों जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सब घटनाएं लापरवाही नहीं भ्रष्टाचार की सीधी मार है।
आरोप
डबल इंजन सरकार केवल अरबपतियों के लिए
राहुल ने आगे लिखा कि 'पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और भाजपा सरकार हर बार वही करती है: फोटो-ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता।' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'डबल इंजन' चल रहा है, लेकिन सिर्फ़ अरबपतियों के लिए, आम भारतीय के लिए ये भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रहा है।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का पोस्ट
देश भर में “भ्रष्ट” जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह कर दी है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2026
भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का ज़हर BJP की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है।
