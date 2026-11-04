राहुल गांधी ने भगवंत मान पर शराब को लेकर निशाना साधा

राहुल गांधी का भगवंत मान पर निशाना, बोले- उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी

लेखन गजेंद्र 03:48 pm Nov 04, 202603:48 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में 'इंसाफ रैली' को संबोधित कर मुख्यमंत्री भगवंत मान को शराब का आदी बताकर भूचाल खड़ा कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने सत्ता में आने से पहले नशे को पूरी तह से खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वे असफल रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री मान सांसद थे, तब उनके मुंह से खुद सुबह-सुबह शराब की बदबू आती थी।