राहुल गांधी ने CBSE विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान को घेरा, कहा- आप अपराध में शामिल हैं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया है। राहुल ने प्रधान के बयान को एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि जितना चाहे, मुझ पर हमला कर लो, लेकिन इससे प्रधान के अपराध नहीं कम होंगे। राहुल ने पूछा कि OSM का ठेका विवादित COEMPT कंपनी को क्यों दिया गया।

बयान क्या बोले राहुल गांधी? राहुल ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहें हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने अपराधों से बरी नहीं हो जाएंगे। और न ही यह मुझे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रोक पाएगा। CBSE का OSM कॉन्ट्रैक्ट COEMPT को क्यों दिया गया- एक ऐसी कंपनी जो अपने पुराने नाम 'ग्लोबएरिना' के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी? यह किसके आदेश पर किया गया? बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किए गए?'

बयान प्रधानमंत्री मोदी को कोई परवाह नहीं- राहुल राहुल ने आगे लिखा, 'COEMPT के मैनेजमेंट और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है? या तो आपने बैकग्राउंड चेक करवाया और फिर भी आगे बढ़ गए- या फिर आपने करवाया ही नहीं। दोनों ही मामलों में, आप इस अपराध में शामिल हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है- अगर प्रधानमंत्री को सच में परवाह होती, तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए उन्हें आपको बहुत पहले ही पद से हटा देना चाहिए था।'

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