राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रियंका के भाषण की तारीफ की

राहुल गांधी बोले- प्रियंका ने 5 मिनट में जो किया, 20 साल में नहीं कर सका

लेखन गजेंद्र 05:35 pm Apr 17, 202605:35 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा करके समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की और एक व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने गुरुवार को भाषण देते समय 5 मिनट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जो काम वह पिछले 20 साल में नहीं पाए। इस दौरान संसद में बैठे विपक्ष के सांसदों के साथ सत्ता पक्ष के चेहरे भी खिलखिला उठे।