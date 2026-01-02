इंदौर में पानी से मौत पर राहुल गांधी बोले- जहर बंटा और घमंडी सरकार सोती रही
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 14 लोगों की मौत के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर प्रदेश सरकार को घमंडी बताते हुए कहा कि शहर में पानी की जगह जहर बंट रहा था और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। उन्होंने इंदौर के विधायक और नगरीय आवास और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भी संवेदनहीन बताया।
बयान
राहुल ने कार्रवाई की मांग की
राहुल ने एक्स पर लिखा, 'इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से भाजपा नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की। सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी?'
निशाना
हमेशा की तरह खामोश रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी- राहुल
राहुल ने विजयवर्गीय के दूषित पानी से मौत को 'फोकट' का सवाल बताने पर निशाने पर लिया और कहा कि ये फोकट सवाल नहीं- ये जवाबदेही की मांग है, साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। उन्होंने लिखा कि इस अधिकार की हत्या के लिए भाजपा का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि जब-जब गरीब मरते हैं, मोदीजी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का भाजपा पर निशाना
इंदौर में पानी नहीं, ज़हर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 2, 2026
घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया।
लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की - फिर भी…