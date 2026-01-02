राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में भाजपा को निशाने पर लिया

इंदौर में पानी से मौत पर राहुल गांधी बोले- जहर बंटा और घमंडी सरकार सोती रही

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Jan 02, 202603:24 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 14 लोगों की मौत के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर प्रदेश सरकार को घमंडी बताते हुए कहा कि शहर में पानी की जगह जहर बंट रहा था और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। उन्होंने इंदौर के विधायक और नगरीय आवास और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भी संवेदनहीन बताया।