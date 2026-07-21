प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों का धरना

प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों का धरना, मोदी का इस्तीफा मांगा

लेखन गजेंद्र 03:51 pm Jul 21, 202603:51 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास तक कांग्रेस सांसदों के साथ पैदल मार्च किया और वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई अन्य सांसद मौजूद हैं। सभी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।