राहुल गांधी ने महारैली का विरोध करने वाले व्यापारियों से अनोखी अपील की

राहुल गांधी की व्यापारियों से अनोखी अपील, बोले- तो 30 सेकेंड में रोक देंगे आंदोलन

लेखन गजेंद्र 03:06 pm Oct 26, 202603:06 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली महारैली का विरोध करने वाले व्यापारियों से अनोखी अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह व्यापारियों से प्यार करते हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने रैली का विरोध करने वाले व्यापारियों से अपील की कि अगर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने को कहें तो वह 30 सेकेंड में आंदोलन रोक देंगे।