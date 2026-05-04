केरलम की जीत पर राहुल गांधी खुश, ये कहा
क्या है खबर?
केरलम के विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। अकेले कांग्रेस 66 से अधिक सीट जीत रही है। इस जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना संदेश साझा किया है और केरलम की जनता को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा कि केरलम में प्रतिभा और क्षमता है और UDF के पास इन दोनों का सही इस्तेमाल करने का दृष्टिकोण है।
संदेश
राहुल गांधी ने क्या लिखा?
राहुल ने एक्स पर लिखा, 'केरलम में मेरे भाइयों-बहनों का, इस निर्णायक जनादेश के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। UDF के हर नेता और कार्यकर्ता को, एक जोरदार और बेहतरीन ढंग से चलाए गए चुनावी अभियान के लिए, बधाई। मैंने पहले भी कहा था—केरलम में प्रतिभा और क्षमता है, और अब केरलम में एक ऐसी UDF सरकार है जिसके पास इन दोनों का सही इस्तेमाल करने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। मैं अपने केरलम परिवार से जल्द मिलने के लिए उत्सुक हूं।'
जनादेश
UDF बहुमत से आगे निकली
केरलम में 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। UDF ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और 102 सीटों पर आगे है। वामपंथी नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) 35 सीटों पर आगे है। 2021 के चुनाव में LDF ने 99 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और 50 साल बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब UDF को 41 सीटों मिली थीं। तब भाजपा खाली हाथ थी।