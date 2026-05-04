केरलम की जीत पर राहुल गांधी ने बधाई दी

केरलम की जीत पर राहुल गांधी खुश, ये कहा

लेखन गजेंद्र 05:57 pm May 04, 202605:57 pm

क्या है खबर?

केरलम के विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। अकेले कांग्रेस 66 से अधिक सीट जीत रही है। इस जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना संदेश साझा किया है और केरलम की जनता को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा कि केरलम में प्रतिभा और क्षमता है और UDF के पास इन दोनों का सही इस्तेमाल करने का दृष्टिकोण है।