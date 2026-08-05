राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्राओं से मुलाकात की, कहा- किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं

झारखंड से दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने आई नूतन टोप्पो ने बताया कि 20 जुलाई को उनके सामने पुलिस ने पैलेट गन चलाई थी और उसी समय वह पीछे मुड़ गई थीं।

मुंबई में पुलिस की गाड़ी रोककर 20 छात्रों को हिरासत से बचाने वाली रिया अहीर ने बताया कि अब उनका उत्पीड़न हो रहा है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

राहुल के साथ बातचीत में भारत बनाईत और मुस्कान शर्मा ने भी अपनी आपबीती बताई।