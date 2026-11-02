कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है

राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप, कहा- विदेशी मदद से हासिल किया पद

लेखन भारत शर्मा 06:40 pm Nov 02, 202606:40 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी मदद से सत्ता में बने रहने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया पर विदेशी नियंत्रण का दावा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी मंच पर खुली बहस की चुनौती दी। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय एकता दिवस के भाषण पर पलटवार है जिसमें उन्होंने विपक्ष पर देश को बांटने का आरोप लगाया था।