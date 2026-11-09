राहुल गांधी इस महीने मणिपुर का दौरा करेंगे (फाइल तस्वीर)

राहुल गांधी इस महीने मणिपुर का दौरा करेंगे, हिंसा के बाद से चौथी बार जाएंगे

लेखन गजेंद्र 03:15 pm Nov 09, 202603:15 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने के आखिर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करेंगे। दौरे की संभावित तारीख 26 नवंबर बताई जा रही है। आज तक के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष अपने एक दिवसीय दौरे में इंफाल जाएंगे और हिंसा के कारण विस्थापित परिवारों से मुलाकत करेंगे। उनका चुराचांदपुर जाने की भी योजना है। अभी उनके दौरे को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। राहुल 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद से चौथी बार मणिपुर जाएंगे।