राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फोन टैप का आरोप लगाया

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फोन टैप का आरोप लगाया, फिर बहस की चुनौती दी

लेखन गजेंद्र 01:37 pm Nov 13, 202601:37 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैप करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर बहस की चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी आप पर विदेशी सहायता लेने का आरोप लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि मोदी को विदेशी शक्तियां नियंत्रित कर रही हैं, सबूत कहां हैं?