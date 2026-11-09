राहुल गांधी ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी बहस करें और बताएं कि विदेशी ताकतें किसे चला रहीं

राहुल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को टैग कर लिखा, 'प्रिय CRPF के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया- आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। वो मुझसे बहस करें- देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी है कि उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।'