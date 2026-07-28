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राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को 'बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला घिनौना आदमी' कहा
राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को 'बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला घिनौना आदमी' कहा

राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को 'बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला घिनौना आदमी' कहा

लेखन गजेंद्र
Jul 28, 2026
07:18 pm
क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नए कार्यवाहक केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'सबसे घिनौना आदमी' बताया। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोशी को शिक्षा मंत्री नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाया। राहुल ने कहा कि जो व्यक्ति बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात कहता है, उससे घिनौना व्यक्ति कोई नहीं हो सकता।

बयान

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल ने पत्रकारों से कहा, "भाजपा ने भारत के शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो बलात्कारियों का बचाव करता है। वह बेहद घिनौना किस्म का इंसान है। जो व्यक्ति यह कहे कि बलात्कारियों को सुरक्षा की जरूरत है, उससे ज़्यादा घिनौना इंसान कोई नहीं हो सकता। आज भारत के शिक्षा मंत्री वही व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट में किसी को भी चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों को बचाता है।"

ट्विटर पोस्ट

राहुल गांधी का बयान

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संसद

संसद में प्रियंका गांधी के बयान को लेकर बवाल

दरअसल, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पर बोलते हुए प्रल्हाद जोशी को निशाने पर लिया और कहा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है, जो एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जताते हैं।

इस बयान पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मामले पर प्रियंका से माफी मांगने की मांग की।

इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से यह बात कही।

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ट्विटर पोस्ट

प्रियंका गांधी का संसद में बयान

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