वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दिल्ली में जन-सुनवाई की

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दिल्ली में जन-सुनवाई की, लोगों की शिकायतें सुनी

लेखन गजेंद्र 05:15 pm Oct 27, 202605:15 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की रामलीला मैदान में 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को त्रिलोकपुरी इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर जन सुनवाई की और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने लोगों से 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आने का आग्रह भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी मौजूद थे।