कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है

राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- तेल खरीदने के लिए ट्रंप की मंजूरी जरूरी

लेखन भारत शर्मा 08:11 pm Mar 30, 202608:11 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश और आर्थिक नीतियां अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्देशित हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के तहत भारत की स्वतंत्र रूप से तेल खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। आइए पूरी खबर जानते हैं।