राघव चड्ढा के बाद पंजाब के सांसद धर्मवीर गांधी का नाम परिवार समेत मतदाता सूची से गायब

पंजाब: राघव चड्ढा के बाद एक और सांसद का नाम परिवार समेत मतदाता सूची से गायब

लेखन गजेंद्र 10:48 am Sep 04, 202610:48 am

क्या है खबर?

पंजाब में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम मतदाता सूची से गायब होने के बाद एक और सांसद का नाम परिवार समेट काट दिया गया है। पटियाला से 2 बार के कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी मसौदा सूची में उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम गायब है। हालांकि, अधिकारियों ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए उनका नाम सूची में शामिल कर लिया है।