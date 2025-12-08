पंजाब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित किया

बयान

क्या बोली थीं नवजोत कौर?

शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद नवजोत कौर ने पत्रकारों से कहा था कि वे केवल पंजाब के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके पास धन की कमी है। उन्होंने कहा था कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।