पंजाब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित किया
क्या है खबर?
पंजाब की कांग्रेस इकाई ने सोमवार को पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पत्र में इस कार्रवाई का कोई प्रमुख कारण नहीं बताया है। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजौत कौर ने एक दिन पहले यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति से "सूटकेस में 500 करोड़ रुपये" लेती है।
बयान
क्या बोली थीं नवजोत कौर?
शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद नवजोत कौर ने पत्रकारों से कहा था कि वे केवल पंजाब के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके पास धन की कमी है। उन्होंने कहा था कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।
आरोप
नवजोत सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर लौटूंगी- कौर
नवजोत कौर ने आगे कहा कि जब कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सिद्धू को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, तभी वे राजनीति में वापसी करेंगे, अन्यथा, वे राजनीति से बाहर अच्छी कमाई करके खुश हैं। बता दें कि सिद्धू महीनों से पार्टी के भीतर निष्क्रिय हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचार नहीं किया और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) कमेंट्री में लौट आए थे। उन्होंने हाल ही में एक निजी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है।