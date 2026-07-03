पंजाब के कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा की अमित शाह से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

बयान

क्या रंधावा की शाह से मुलाकात के कोई मायने हैं?

रंधावा की अचानक शाह के साथ बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा उतरे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि रंधावा और उनके परिवार को राष्ट्रीय हित में उनके दृढ़ रुख के कारण लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनकी शाह से मुलाकात स्वाभाविक थी। डोटासरा ने लिखा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए।