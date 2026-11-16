पंजाब में गुरुनानक जयंती के आसपास भाजपा और अकाली दल के गठबंधन की संभावना

पंजाब में पिछली बार दोनों पार्टियों ने 2017 में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। तब शिरोमणि अकाली दल ने 94 और भाजपा ने सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

यह गठबंधन 24 साल पुराना था, लेकिन 26 सितंबर, 2020 को किसान आंदोलन के कारण गठबंधन टूट गया, जिससे पंजाब में भाजा कैडर बंट गए।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में SAD को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली थीं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा खाली हाथ थी।