थंट्टाचवडी सीट पर एन रंगासामी आगे

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: थंट्टाचवडी सीट पर एन रंगासामी आगे, कांग्रेस चौथे स्थान पर

लेखन गजेंद्र 10:09 am May 04, 202610:09 am

क्या है खबर?

पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैंं। यहां की थट्टांचवडी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां से अखिल भारत एनआर कांग्रेस (AINRC) के प्रमुख और मुख्यमंत्री एन रंगासामी 1,997 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के वी वैथिलिंगम चौथे स्थान पर चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर नेयम मक्कल कड़गम (NMK) के ई विनायगम हैं। अभी तक के नतीजों में AINRC गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन पीछे है।