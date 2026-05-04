पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: थंट्टाचवडी सीट पर एन रंगासामी आगे, कांग्रेस चौथे स्थान पर
क्या है खबर?
पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैंं। यहां की थट्टांचवडी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां से अखिल भारत एनआर कांग्रेस (AINRC) के प्रमुख और मुख्यमंत्री एन रंगासामी 1,997 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के वी वैथिलिंगम चौथे स्थान पर चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर नेयम मक्कल कड़गम (NMK) के ई विनायगम हैं। अभी तक के नतीजों में AINRC गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन पीछे है।
सीट
थंट्टाचवडी का क्या है इतिहास?
थंट्टाचवडी पुडुचेरी के खास औद्योगिक इलाकों में एक है। वर्ष 1974 में अस्तित्व में आई इस सीट से वी पेथापेरुमल पहले विधायक बने थे। वे न केवल कांग्रेस बल्कि जनता पार्टी और जनता दल में रहते हुए 1990 तक लगातार विधायक रहे थे। वर्ष 1991 से 2006 तक एन रंगासामी कांग्रेस से विधायक रहे। 2011 में पहली बार AINRC के अशोक आनं ने यहां से खाता खोला था। 2021 से रंगासामी AINRC से यहां के विधायक हैं।
चुनाव
पुडुचेरी की मजबूत कड़ी माने जाते हैं रंगासामी
एन रंगासामी पुडुचेरी की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। 76 वर्षीय रंगासामी लोकप्रिय नेता हैं। उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपये है और उन पर कोई केस दर्ज नहीं है। वे पहले कांग्रेस में थे और 2001 से 2006 तक पॉन्डिचेरी के अंतिम मुख्यमंत्री बने थे। 2006 में जब राज्य का नाम पुडुचेरी किया गया, तब भी वह मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2011 में AINRC बनाई और 3 महीने बाद ही मुख्यमंत्री बन गए थे।