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पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026: 30 सीटों के लिए मतगणना जारी, शुरुआती रुझानों में NDA आगे
पुडुचेरी में NDA सरकार की वापसी होती दिख रही है

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026: 30 सीटों के लिए मतगणना जारी, शुरुआती रुझानों में NDA आगे

लेखन आबिद खान
May 04, 2026
11:31 am
क्या है खबर?

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल NDA 14, कांग्रेस गठबंधन 5 सीट और अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में भी NDA सरकार की वापसी के अनुमान लगाए गए थे। यहां की 30 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 16 सीटें जीतना जरूरी है।

एग्जिट पोल

एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाए गए थे?

प्रजा पोल ने AINRC गठबंधन को 19-25, कांग्रेस गठबंधन को 6-10 सीटें दी हैं। कामाख्या एनालिटिक्स ने AINRC गठबंधन को 17-24, कांग्रेस गठबंधन को 4-7, थलापति विजय की TVK को 1-2 सीटें दी है। एक्सिस माई इंडिया ने AINRC गठबंधन को 16-20, कांग्रेस गठबंधन को 6-8, TVK को 2-4 सीटें दी है। जन प्रतिक्रिया ने AINRC गठबंधन को 16-19, कांग्रेस गठबंधन को 10-12 सीटें दी हैं। जीनिया ने AINRC गठबंधन को 14-18 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7-11 सीटें दी हैं।

जानकारी

क्या रहे थे पिछले चुनावों के नतीजे?

पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के चुनाव में AINRC गठबंधन ने 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें मिलीं थी।

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