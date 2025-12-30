प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, जानिए कौन हैं उनकी जीवनसाथी
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है। उन्होंने 7 साल के लंबे रिश्ते के बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई की। NDTV के मुताबिक, हाल में 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दी है। रेहान और अवीवा ने एक सादे समारोह में सगाई की है, जिसमें केवल परिवार शामिल था।
रिश्ता
दिल्ली की रहने वाली हैं अवीवा
रिपोर्ट के मुताबिक, अवीवा और उनका परिवार भी दिल्ली में रहता है। दोनों परिवारों का आपस में घनिष्ठ संबंध हैं। रेहान काफी सालों से अवीवा को जानते हैं और 7 साल से रिश्ते में थे। अवीवा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वह फोटोग्राफर होने के साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं। रेहान को भी फोटोग्राफी का शौक है। दोनों एक ही पेशे से होने के नाते करीब आए थे और दोस्ती बढ़ी थी।
परिजन
रेहान 10 साल की उम्र से कर रहे फोटोग्राफी
रेहान 10 वर्ष की आयु से अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को कैद कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में वन्यजीव, स्ट्रीट और व्यावसायिक फोटोग्राफी शामिल है। रेहान अपनी मां प्रियंका गांधी से प्रेरित हैं। उनके दादा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी फोटोग्राफी से काफी लगाव था। रेहान वाड्रा उनकी कृतियों का अध्ययन भी करते हैं। उन्होंने 2021 में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी 'डार्क परसेप्शन' लगाई थी, जो उनके अनुभव पर आधारित थी।