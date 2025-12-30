प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, जानिए कौन हैं उनकी जीवनसाथी

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग से सगाई की

लेखन गजेंद्र 11:29 am Dec 30, 202511:29 am

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है। उन्होंने 7 साल के लंबे रिश्ते के बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई की। NDTV के मुताबिक, हाल में 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दी है। रेहान और अवीवा ने एक सादे समारोह में सगाई की है, जिसमें केवल परिवार शामिल था।