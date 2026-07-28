लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पूछा- युवाओं पर पैलेट-गन और AK-47 चलवाने का आदेश किसने दिया

उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद में स्वागत की भी आलोचना की। प्रियंका ने कहा कि जब संसद में NDA के सांसद प्रधान का स्वागत कर रहे थे, तब महाराष्ट्र में एक परिवार अपनी बेटी की आत्महत्या का गम मना रहा था।

प्रियंका ने प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट की गई रील पर तंज कस कहा, "आधी रात को रील बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। पीएम को कैमरे का एंगल बदलने की बजाय अपने दिल का एंगल बदलना चाहिए।"