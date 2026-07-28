प्रियंका गांधी ने संसद में IIT मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी की गौ-मूत्र विशेषज्ञ कहा

प्रियंका गांधी ने संसद में किसे कहा गौ-मूत्र विशेषज्ञ, जो प्रधानमंत्री की पेपर-लीक कमेटी में हैं?

लेखन गजेंद्र 07:12 pm Jul 28, 202607:12 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक के खिलाफ लाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अलग अंदाज में दिखीं। उन्होंने नए कार्यवाहक शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के एक पुराने बयान को याद दिलाकर हंगामा खड़ा कर दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई उच्च-स्तरीय कार्य बल समिति पर भी सवाल उठाया। प्रियंका ने समिति में शामिल एक सदस्य को गौ-मूत्र विशेषज्ञ तक कहा, जानिए, कौन हैं वो?