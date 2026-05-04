तमिलनाडु में TVK के कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रशांत किशोर (फाइल तस्वीर)

प्रशांत किशोर की 2025 में थलापति विजय के लिए की गई भविष्यवाणी सही साबित, वीडियो वायरल

लेखन गजेंद्र 02:54 pm May 04, 202602:54 pm

क्या है खबर?

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भले ही बिहार की राजनीति का आकलन न कर पाए हों, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को लेकर उनकी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने पिछले साल दावा किया था कि 2026 के विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) अच्छा प्रदर्शन करेगी और बहुमत हासिल करेगी। इस पर कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है।