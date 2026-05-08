पुडुचेरी में एन रंगासामी को NDA विधायक दल का नेता चुन गया, चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री
क्या है खबर?
पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व में बहुमत हासिल करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को विधायक दल की बैठक की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में हुई बैठक में मुख्यमंत्री और AINRC के प्रमुख एन रंगासामी को एक बार फिर NDA विधायी दल के नेता का नेता चुना गया। उनके साथ, ए नमस्सिवयम को NDA विधायी दल का उपनेता चुना गया है।
बैठक
रंगासामी चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री
रंगासामी पुडुचेरी की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। 76 वर्षीय लोकप्रिय नेता रंगासामी चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपये है और उन पर कोई केस दर्ज नहीं है। वे पहले कांग्रेस में थे और 2001 से 2006 तक पॉन्डिचेरी के अंतिम मुख्यमंत्री बने थे। 2006 में जब राज्य का नाम पुडुचेरी किया गया, तब भी वह मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2011 में AINRC बनाई और 3 महीने बाद ही मुख्यमंत्री बन गए।
परिणाम
क्या रहा पुडुचेरी का परिणाम?
पुडुचेरी में 30 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में AINRC को 12 सीटें मिली हैं। दूसरे स्थान पर रही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 5 सीटें जीती। भाजपा ने 4, अभिनेता थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने 2, कांग्रेस और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने एक-एक सीट जीती है। पुडुचेरी में बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। NDA के पास AINRC, भाजपा, AIADMK और अन्य मिलाकर 17 से अधिक सीटे हैं।