पुडुचेरी में एन रंगासामी को NDA विधायक दल का नेता चुन गया, चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

बैठक

रंगासामी चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

रंगासामी पुडुचेरी की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। 76 वर्षीय लोकप्रिय नेता रंगासामी चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपये है और उन पर कोई केस दर्ज नहीं है। वे पहले कांग्रेस में थे और 2001 से 2006 तक पॉन्डिचेरी के अंतिम मुख्यमंत्री बने थे। 2006 में जब राज्य का नाम पुडुचेरी किया गया, तब भी वह मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2011 में AINRC बनाई और 3 महीने बाद ही मुख्यमंत्री बन गए।