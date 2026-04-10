प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी, ये बात कही

लेखन गजेंद्र 03:05 pm Apr 10, 202603:05 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रमुख नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को देश के अनुभवी नेताओं में से एक बताया और कहा कि उनके सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता की हर तरफ तारीफ हुई है। मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने पर बधाई दी।