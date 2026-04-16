मोदी की विपक्ष को चेतावनी, बोले- विधेयक के विरोधियों को महिलाओं ने कभी माफी नहीं किया 

बयान

2024 में किसी को फायदा और नुकसान नहीं हुआ- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं के अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका बुरे से बुरा हाल किया है, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया था, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी को राजनीतिक फायदा-नुकसान नहीं हुआ। तब सब साथ थे।"